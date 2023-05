Severokorejská družice vyvolala mezinárodní paniku, pak se zřítila do moře

Start severokorejské špionážní družice, která byla naprogramována k letu nad mořem mezi Čínou a Korejským poloostrovem a následně nad vodami východně od Filipín, skončil neúspěchem.

Jak informuje deník The New York Times, druhý stupeň rakety, nesoucí satelit, se porouchal a systém se západně od Korejského poloostrova zřítil do Žlutého moře. Šlo už o šestý pokus KLDR o vypuštění družice na oběžnou dráhu, první od roku 2016.

Vypuštění rakety vyvolalo krátký poplach v jihokorejském hlavním městě Soulu a v japonské Okinawě. BBC popsala, že v Soulu zavládl chaos a zmatek poté, co se lidé probudili za zvuku varovných sirén a obdrželi zprávu, která jim říkala, aby se připravili k evakuaci.

„Nevěřila jsem, že bude válka, ale po tom, co se odehrává na Ukrajině, už mě napadlo, že by KLDR nebo Čína mohly na Jižní Koreu zaútočit,“ uvedla třiatřicetiletá obyvatelka Soulu Kim s tím, že první, co ji po probuzení napadlo, bylo, že Pchjongčchang se rozhodl zahájit invazi. Byla proto vyděšená a okamžitě si začala balit kufry k evakuaci.

Za dvacet minut se ale dozvěděla, že varovná zpráva jí byla odeslána omylem, stejně jako tisícům dalších obyvatel. Starosta Soulu Oh Se-hoon pak sdělil, že ačkoli není radno bezpečnostní hrozby podceňovat, šlo z jeho strany o poněkud přehnanou reakci.

Doplnil také, že město vylepší svůj varovný systém, aby se pro příště zabránilo zmatkům.

Dřívější zprávy o odpalech raket v KLDR Severní Korea odpálila v polovině října balistickou střelu do moře u svého východního pobřeží. KLDR tím dále posiluje nevraživost vyvolanou nedávnou sérií zbrojních testů. KLDR odpálila další balistickou střelu. Napětí stupňuje, zapojily se i stíhačky

Další plané poplachy, jako byl ten středeční, by totiž mohly vážně poškodit důvěru lidí ve výstražný systém. To by mohlo být na Korejském poloostrově, kde mezi oběma zeměmi panuje napětí už sedmdesát let, velkým problémem v případě eskalace konfliktu.

Falešnou výstrahu zaznamenala také japonská prefektura Okinawa.

Vláda vyzvala obyvatele, aby se ukryli uvnitř domovů a daleko od oken, krátce poté však varování zrušila. O necelých deset minut později pak tamější ministerstvo obrany oznámilo, že raketa spadla do moře.

Ani Japonsko, ani Jižní Korea nezaznamenaly na svém území žádné škody.

„Reakce na bezohlednou agresi USA a Jižní Koreji“

KLDR už dříve oznámila, že se v období mezi 31. květnem a 11. červnem pokusí o vypuštění satelitu, který bude monitorovat vojenské aktivity Spojených států. „Jde o reakci na bezohledné vojenské činy ze strany USA a Jižní Koreje,“ uvedl místopředseda ústřední vojenské komise severokorejské vládnoucí strany Ri Pyong Čol s tím, že země podle něj otevřeně odhalují své bezohledné agresivní ambice.

Poté, co Severní Korea přiznala neúspěch při vypouštění družice – kvůli nestabilitě raketového motoru a palivového systému – pak doplnila, že se o další start pokusí hned, jak se jí podaří raketu opravit.

Jak Japonsko, tak Jižní Korea odsoudily vypuštění družice jako nebezpečnou provokaci.

Washington incident označil za drzé porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN, test rakety odsoudil také generální tajemník OSN Antonio Gutteres.