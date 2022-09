Skutečnou protiofenzívu zatím na Ukrajině nevidím, vzkazuje německý generál

„Ještě před čtrnácti dny bych řekl, že celý Donbas bude do půl roku v ruských rukou,“ uvedl Zorn. Dodal, že ukrajinská armáda si podle něj počíná „chytře, jen zřídkakdy se pouští do útoku a vede operace suverénně a velmi mobilně“.

Rusko při své invazi na Ukrajině opakovaně útočí na civilní infrastrukturu. Zásahy zintenzivnilo poté, co se ukrajinské armádě povedl průlom v Charkovské oblasti. Na co všechno Rusové cílí?

Generální inspektor německé armády ovšem upozorňuje na to, že přicházející zima s sebou může přinést mnohé těžkosti. „Utrpení nezmírní, naopak,“ tvrdí generál.

Zorn v rozhovoru také vyzdvihoval dosavadní pomoc Německa v oblasti dodávek zbraní. „Budeme Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak to bude nutné,“ tvrdí Zorn. Vývoz zbraní by ale podle něj Německo mělo do budoucna výrazně omezit.