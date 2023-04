Šojgu raketovým systémem straší kvůli Finsku, myslí si analytici

ISW má tudíž za to, že Šojguovy výroky zazněly v kontextu úterního vstupu Finska do NATO a oznámení nového balíčku americké pomoci Ukrajině.

Analytici, kteří dlouhodobě sledují Bělorusko přes satelitní snímky, si zatím nevšimli budování základny pro jaderné zbraně. To ale neznamená, že je to vyloučené, uvedl pro Seznam Zprávy analytik Michal Smetana.

Analytici ISW se v situační zprávě věnují i cestě běloruského diktátora Alexandra Lukašenka do Ruska. Ve středu večer s ním v Moskvě bude jednat prezident Vladimir Putin. O den později se má Lukašenko účastnit zasedání nejvyšší rady Svazu Ruska a Běloruska, tedy unie existující od roku 1997.

Napovídalo by tomu to, že se Lukašenko jen den před cestou do Ruska sešel v Minsku se šéfem ruské rozvědky SVR Sergejem Naryškinem. Jednání se zúčastnil také šéf běloruské KGB Ivan Těrtěl.