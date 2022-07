Srí Lanka má nového prezidenta. Muže, který lidem slíbil rezignaci

Politické strany do klání nakonec vyslaly tři kandidáty - úřadujícího prezidenta a premiéra Ranila Vikremesingeho, bývalého novináře, zákonodárce vládnoucí strany a favorita opozice Dullase Alahapperuma a lídra levicové strany JVP, Anuru Kumaru Dissanayakeho.

Ačkoli se odborníci obávali , že by vítězství Vikremesingeho mohlo vést k dalším demonstracím, poslanci nakonec do čela země zvolili právě jej. Stojí před úkolem vytáhnout zemi z největší ekonomické a politické krize od roku 1948, kdy Srí Lanka získala nezávislost.

Dosavadního premiéra Vikremesingeho nominovala do prezidentského úřadu vládnoucí strana a byl považován za favorita. A to navzdory tomu, že jeho rezignace patřila k zásadním požadavkům protestujících Srílančanů.

Ve funkci bude do listopadu 2024, do doby, kdy by skončil mandát uprchlého prezidenta Gotabaji Radžapaksy.