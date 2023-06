Tempo ničení pralesů ještě zrychluje. Navzdory slibům

Tropické staré pralesy ubývaly v loňském roce rychleji než v roce 2021, kdy se na klimatickém summitu OSN podepsala Glasgowská deklarace o odlesňování. V ní se sto zemí, které na svém území mají dohromady 85 % světových lesů, shodlo, že do roku 2030 otočí trend odlesňování.

O nevalných výsledcích dohody v prvním roce plnění informuje BBC s odkazem na organizaci Global Forest Watch , spadající pod americkou University of Maryland.

Tento druh lesů je výjimečně důležitý v kontextu klimatické změny i biodiverzity. Ve zkratce řečeno je to tím, že ukládá v porovnání s ostatními porosty obzvlášť velké množství oxidu uhličitého a je domovem mimořádného množství druhů živočichů a rostlin.

Zpráva uvádí, že když se vezme v potaz odlesňování úplně všech druhů lesů, zaznamenala loni Global Forest Watch naopak snížení tempa o deset procent. Podle autorů to ale není důvod k radosti. Nejde jen o to, že to nic nemění na úbytku kriticky důležitých tropických pralesů – hlavní příčinou tady totiž podle vědců ani nejsou menší zásahy člověka, ale jen slabší sezona lesních požárů, zejména na Sibiři.