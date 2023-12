„Zrádce!“ volaly davy v Bratislavě. Pellegrini se má rozmyslet

/Od zvláštního zpravodaje v Bratislavě/

„Na škále od jedné do 10 jsem naštvaná až tak na devítku čili opravdu dost. Dokonce jsem zvažovala, že kvůli výsledkům voleb odejdu do Česka. Nechci žít pod vládou mafie,“ říká Miriam Dubovičová.

Na úterní demonstraci na bratislavském náměstí Svobody přijela živnostnice na otočku ze sto kilometrů vzdáleného Trenčína. Protest svolaly tři opoziční strany Progresivní Slovensko (PS), Svoboda a solidarita (SaS) a Křesťanskodemokratické hnutí (KDH).

Za krátkou dobu jde už o druhý protest namířený proti plánům vlády Roberta Fica na zrušení speciální prokuratury a snížení trestních sazeb včetně úplatkářství. Úřad, jenž vyšetřuje na Slovensku mimo jiné korupci, chce vláda expresním tempem zrušit a převést pod generální prokuraturu.

Argumentuje přitom dřívějšími „systémovými selháními“ a zpolitizováním úřadu a také vlastní snahou o humanizaci slovenského trestního práva. „Taková instituce porušující lidská práva nemůže mít místo ve slovenském trestněprávním systému,“ řekl v neděli premiér.

Problém je v tom, že speciální prokuratura řeší i desítky případů politiků, oligarchů a dalších lidí spojených s Ficovou stranou Směr.

Jde o bývalé vysoké úředníky, bývalého policejního prezidenta, soudce, podnikatele i oligarchy z Ficovy éry. Případy často stojí na svědectvích spolupracujících obviněných, což Fico rovněž kritizuje a žádá změnu.

Rozhovor o krocích Ficovy vlády „Ficova vláda ‚útočí‘ na mnoha frontách, systematicky a soustředěně. Klíčové změny chce prosadit do Vánoc, aby se vyhnula dalším protestům,“ vysvětlil v rozhovoru pro Seznam Zprávy současné dění na Slovensku novinář deníku Sme Jakub Filo. „Dost Slováků doufalo, že Fico bude mít brzdu. To se nestalo“

Demonstrantka Miriam Dubovičová přiznává, že je voličkou jedné z trojice opozičních stran, a na adresu Ficovy vlády nešetří silnými slovy: „Jsou to zloději, jsou zkorumpovaní. Fico se teď jasně odkopal a ukázal, že je jeho cílem jen záchrana vlastních lidí.“

Podnikatelka z Trenčína je podle svých slov důkazem, že nespokojenost není znát jen v liberální „bratislavské bublině“, ale na místech po celé zemi. Týž večer se demonstrovalo i v Košicích, Bánské Bystrici nebo Popradu.

Protesty zesílily

Na úterní bratislavský protest dorazily na náměstí blízko úřadu vlády tisíce lidí. Demonstrace byla mohutnější než ta narychlo zorganizovaná minulý týden.

Zaznívala hesla jako „Dost bylo Fica“, „Fico do basy“ nebo „Mafie, mafie!“. Na transparentech byly vzkazy „Nebudeme ticho“ a „Nikam neodcházíme“. Premiéra Fica a ministra obrany Roberta Kaliňáka na protestu symbolizovali dva kašírovaní čerti.

Záběry z úterní bratislavské demonstrace.Video: Filip Harzer

Demonstrace se konala jen 52 dní od jmenování Ficovy koaliční vlády stran Směr, Hlas a Slovenské národní strany (SNS). O žádných sto dnech hájení tak na Slovensku nemůže být řeč.

Liberálové vyhrožují soudem

Podle opozice vyžaduje protestní kroky vážná situace. Její politici mluví o Ficově pokusu „ukrást přes Vánoce právní stát“.

„Do parlamentu každou chvíli přijde promafiánský balíček, ale nemají to s námi jednoduché,“ začal svůj projev lídr Progresivního Slovenska Michal Šimečka. „Jsou pod tlakem, proto s tím tolik spěchají a riskují ústavní žalobu, kterou my určitě podáme. (…) Bojí se spravedlnosti, pokračování vyšetřování a nových důkazů,“ pokračoval lídr liberálů.

Jeho strana skončila ve volbách druhá s odstupem pěti procentních bodů za Ficovým Směrem a povolební matematika je zatím beze změn: koalice má v Národní radě většinu 79 poslanců ze 150.

Toho, že má vláda většinu, jsou si vědomy i dvě studentky prvního ročníku práv na bratislavské Univerzitě Komenského, které se představují jako Žofia a Lucia. Protesty přesto považují za důležité.

„Nelíbí se mi, že chce vláda rušit něco, co už delší dobu funguje. Není to v souladu s právním státem,“ vysvětluje svoji motivaci k demonstrování Žofia. „Vláda se snaží utéct před odpovědností za činy, které spáchala, a zrušení speciální prokuratury by jí v tom výrazně pomohlo,“ dodává její kolegyně.

Foto: Filip Harzer, Seznam Zprávy Pohled na zaplněné bratislavské náměstí nedaleko úřadu vlády.

Obou se ptám i na to, zda k takovým krokům nemá Robert Fico mandát od svých voličů. Jeho strana Směr totiž před zářijovými volbami avizovala, že pokud vyhraje, chystá v trestním pořádku změny. „Možná si jeho voliči úplně nebyli vědomi všeho a všech důsledků,“ doplňují se ve společné odpovědi.

Fakt je, že v rozhovorech před volbami Fico hovořil o personálních změnách a vyšetřování, ale o rušení speciální prokuratury nemluvil. O zrušení úřadu se nepíše ani v programovém prohlášení vlády.

Obě studentky, které letos vůbec poprvé volily v parlamentních volbách, chtějí na Slovensku zůstat a dostudovat. Podle Žofie ale mezi jejími vrstevníky panuje obava z budoucnosti. „Část mladé generace určitě odejde,“ myslí si. I to dává na vrub nové vládě.

Heger volby Lipšice nelituje

Na demonstraci se objevila i vláda stará. Protestu se totiž zúčastnil i expremiér Eduard Heger. Funkci předsedy vlády převzal v roce 2021 po chaotickém Igoru Matovičovi z hnutí OLaNO, dnes Slovensko.

Heger dlouho zůstal v Matovičově vleku a koalice se mu nakonec rozpadla pod rukama podobně jako zbytky důvěry lidí v politiky, což nakonec vedlo k předčasným volbám na konci září. Jeho strana Demokraté v nich neuspěla.

Hegera se ptám na to, zda si stojí za volbou někdejšího ministra vnitra z „neficovských“ let 2010 až 2016, opozičního politika a právníka Daniela Lipšice, do čela speciální prokuratury. Právě o konec Lipšice ve funkci Fico usiluje. Jeho práci označuje za politicky motivovanou. Podle premiéra za celou řadou trestních stíhání jeho spolupracovníků stojí Lipšicova nenávist vůči Směru.

Foto: Filip Harzer, Seznam Zprávy Slovenský expremiér Eduard Heger.

„Ficův veřejný nepřítel by byl kdokoli, kdo by dovolil vyšetřovatelům svobodně vyšetřovat. Není to o Danielu Lipšicovi, ale o Robertu Ficovi a o tom, že chce zastavit vyšetřování týkající se jeho nominantů a směřující k němu,“ reaguje na otázku bývalý předseda vlády.

Výzvy Pellegrinimu

Velká část projevů na úterní demonstraci směřovala výzvy k předsedovi koaliční strany Hlas Petrovi Pellegrinimu. Na jeho adresu se skandovalo „Zrádce!“.

Například lídr SaS Richard Sulík předčítal Pellegriniho předvolební výroky mimo jiné o tom, že je Fico „politik minulosti“ a že jejich světy nejsou kompatibilní.

Michal Šimečka nazval Pellegriniho „podržtaškou“. Narazil na Pellegriniho povolební výrok o tom, že „nebude žádná podržtaška“.

Pellegrini po volbách stanul v čele Národní rady a velmi pravděpodobně se chystá na kandidaturu v prezidentských volbách. Podle listopadového průzkumu agentury Focus, který v úterý zveřejnil deník Pravda, by teď Pellegrini vyhrál ve druhém kole nad liberálem Ivanem Korčokem v poměru 60 ku 40.

Foto: Filip Harzer, Seznam Zprávy Úterního protestu se zúčastnil i prezidentský kandidát Ivan Korčok.

Bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok, jenž už nasbíral dostatek podpisů pro prezidentskou kandidaturu, doufá, že se téma právního státu přenese i do prezidentské kampaně.