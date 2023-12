Protesty na Slovensku krátce po volbách. Proč chce Fico změny v justici

Slovenskem v posledních dnech hýbou protesty proti kabinetu premiéra a šéfa strany Směr Roberta Fica. Měsíc a půl poté, co se vláda ujala moci, plánuje zásadní změny v justici. Například chce zrušit Úřad speciální prokuratury, který přitom stále vyšetřuje řadu lidí z nejbližšího premiérova okolí.

Co by zrušení úřadu znamenalo pro živé kauzy.

Slovenský premiér Robert Fico (Směr) se spolu se svými koaličními partnery záhy po jmenování do funkcí pustil do práce. Jeho vláda navrhla zásadní změny v justici a kromě jiného i zrušení Úřadu speciální prokuratury, který se zabývá například vyšetřováním organizovaného zločinu a třeba také korupčních kauz za předchozí vlády Roberta Fica. Premiér tvrdí, že se úřad chová nezákonně a že dokonce „plánuje a provádí justiční vraždy“.

Do funkce šéfa speciální prokuratury ale s minulou slovenskou vládou, kterou vedl Igor Matovič (OĽaNO), přišel nový muž: Daniel Lipšic. A začala padat obvinění a trestní stíhání. Sám Lipšic svou práci popisoval jako „očištění policie, soudců i celé společnosti od korupce“. „Daniel Lipšic je takový arcinepřítel Roberta Fica. A to už dlouho,“ říká komentátor a připomíná Lipšicův strmý vzestup do elitních pater slovenské politiky.