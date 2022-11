Díra v sankcích. Čipy ze slovenských ledniček mířily do ruských zbraní

Mezi březnem a červnem šlo například o nejméně 20 dodávek do Kaliningradské oblasti.

Denník N napsal , že slovenští celníci zřejmě neověřili, zda zmíněné zboží lze použít také k výrobě vojenské techniky. Pokud by o takové zboží šlo, mohl by jeho vývoz porušovat sankce EU.

Slovenská finanční správa v reakci uvedla, že u listem uvedených příkladů exportu nejde o zboží, které by podléhalo restriktivním opatřením, a nemůže tak zasahovat.

„Je velká poptávka po chladničkách, protože v Rusku se z nich demontují čipy, které se následně používají na výrobu zbraní. To samo o sobě ale neznamená, že je vývoz ledniček zakázaný,“ uvedl v pátek prezident slovenské finanční správy Jiří Žežulka.

Premiér Eduard Heger dal v reakci na informace v médiích věc prověřit. „Dnes je předčasné to nějak uzavřít. Uděláme všechny kroky k nápravě, které budou nevyhnutelné. Sankce určitě porušovat nechceme a věřím, že ani neporušujeme,“ uvedl politik z OLaNO. Zároveň uvedl, že Bratislava bude dál Ukrajinu podporovat.

Denník N v pátek například napsal, že slovenské úřady umožnily firmě z Prievidze dodat do Íránu stavebnici ultralehkého letadla s leteckým motorem od rakouského výrobce. Tento typ motoru byl podle novin nalezen v íránském dronu, které používá ruská armáda při útocích na civilní cíle na Ukrajině. Výrobce motorů odmítl, že by je dodával do Íránu.