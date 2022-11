Ukrajina vybrala miliony od lidí i firem. Koupí za ně britské tanky

Nadace doufala, že 5,5 milionu dolarů (cca 135 milionů Kč, pozn. red.), které byly nezbytné pro hlavní nákup, dokáže zajistit do týdne. Už během prvních devíti hodin se ale povedlo vybrat celou polovinu finančních prostředků. Peníze poskytly soukromé osoby, velké ukrajinské korporace i menší firmy z celého světa.

Do čtvrtečního oběda pak už nebylo potřeba pokračovat ve sbírce. Nadaci se povedlo vybrat celkem 236 milionů ukrajinských hřiven (cca 153 milionů Kč, pozn. red.) a namísto padesáti obrněných transportérů, které byly v původním plánu, jich odkoupí šedesát .

Ostřelování ukrajinských měst nepolevuje. Rovnováhu sil mezi Ruskem a Ukrajinou nově začínají ovlivňovat dodávky zbraní z Íránu. Prvně to byly drony, teď možná balistické rakety. Jak mohou proměnit boje?

Pásová vozidla se tak postupně dávají do pohybu a z britských skladů teď cestují na frontu rusko-ukrajinské války. Dorazit by měla kolem Vánoc – právě včas do těch nejtvrdších zimních podmínek.