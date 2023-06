Facky, pláč a tajná služba. Výstřední šéf parlamentu přiznal domácí násilí

„Domácí násilí je pro nás priorita. Víme, že to je celospolečenské téma a policie velmi intenzivně vyšetřuje každý případ, včetně tohoto.“ Nejčerstvější vyjádření adresoval ve čtvrtek předsedovi slovenského parlamentu Borisovi Kollárovi policejní prezident Štefan Hamran.

Sám Kollár tvrdí, že jde o snahu diskreditovat jeho a jeho stranu Jsme rodina před předčasnými parlamentními volbami, které Slovensko čekají 30. září. Jeho strana do nich jde s heslem „Jsme normální“.

Osobní spor, který zdánlivě patří do bulváru, ovšem přerostl v politickou kauzu. Richterová totiž do NAKA poslala trestní oznámení kvůli tomu, že ji údajně sleduje vícero neznámých vozidel.

Zpravodajská služba SIS už odmítla, že by Richterovou sledovala, navzdory tomu už věc řeší policie, respektive NAKA. Policejní prezident Hamran uvedl, že se podařilo zdokumentovat evidenční čísla aut, která mohla Richterovou sledovat. V policejní databázi však nebyla, takže teoreticky mohla vozidla patřit tajné službě.

Podle napadené Richterové ale zpěvačka dorazila na místo až po celém incidentu. Bývalá plavkyně také odmítla, že by syna házela – Kollárovi ho prý chtěla násilím dát do náručí, aby se o něj postaral, protože ona byla unavená. Ten to však odmítl a fyzicky na ni opakovaně zaútočil.