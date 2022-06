Hotovo. Polsko postavilo bariéru proti Lukašenkově pomstě Evropě

Lukašenkův režim a jeho mafiánské struktury tehdy začaly vydělávat na organizování „zájezdů“ migrantů z Blízkého východu a z Afriky do Minsku, které pak svážely na hranice s Polskem a vytlačovaly přes hranici do zdejších bažin a lesů. Evropská unie to považuje za odvetu za sankce, které proti Bělorusku zavedla.