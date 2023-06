Kiska se brání před soudem. Viní ho z daňového podvodu

Podle obžaloby daňový podvod souvisel s účtováním nákladů na Kiskovu předvolební prezidentskou kampaň do účetnictví KTAG a následnými odpočty na dani z přidané hodnoty v hodnotě přes 155 tisíc eur (3,7 milionu korun). Kiska byl před zvolením hlavou státu v roce 2014 jedním z jednatelů KTAG.

„Za to, že jsme do nákladů naší společnosti zaúčtovali reálné činnosti a daňový úřad s tím nesouhlasil – za to ještě nikdo nikdy před soudem nestál. Daňové přiznání jsme opravili, stát nepřišel o žádné peníze,“ řekl novinářům u Okresního soudu v Popradu Kiska, kterému pětiletý prezidentský mandát skončil v roce 2019.