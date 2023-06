Boj o pozornost. Poslední generace se lepí k silnicím a na obrazy lije polévku

Kritické názory včetně tvrdých odsudků aktivistům obecně nevadí, z jejich pohledu je klíčový co nejširší zásah do povědomí veřejnosti. A ten se jim vydařil. Dnes je Poslední generace v Německu známá přinejmenším stejně jako globální ekologické hnutí Greenpeace.

Silně se do veřejného povědomí dostalo díky blokádám a dalším akcím také v Rakousku nebo Itálii (známé je nalévání tmavé kapaliny do Fontány di Trevi v Římě) a zastínilo jiné novodobé skupiny bojující za ochranu klimatu, jako jsou Fridays for Future nebo Extinction Rebellion.

„Nejsme spolek, který má za cíl blokovat silnice. Jsme spolek, jehož cílem je vyvolat diskuzi o klimatické katastrofě. Blokády a další akce zasahující obyčejné lidi, děláme proto, že o tom píší média. Když budeme blokovat nějakou ropnou společnost, najdete o tom malý článek na někde na páté straně novin,“ řekl Seznam Zprávám zakladatel české pobočky Poslední generace Kai Arne Springorum, který jako rodilý Němec jezdí i na protestní akce do své mateřské země. Zdůraznil, že hnutí žije hlavně z drobných příspěvků a někteří lidé, jako třeba i on sám, kvůli boji za klima opustili lukrativní zaměstnání.

Hnutí dále požaduje, aby se německá vláda zasadila o svolání tzv. společenského shromáždění, poradního zastupitelského sboru složeného z vylosovaných zástupců občanů, který by se měl dohodnout na opatřeních, díky nimž by se Německo od roku 2030 obešlo bez fosilních paliv.

Skutečnost, že podnět vyšel z Mnichova, pak někteří komentátoři dávali do souvislosti s nadcházejícími zemskými volbami v Bavorsku, ve kterých bude obhajovat tradiční prvenství Křesťansko-sociální unie (CSU) nynějšího ministerského předsedy Markuse Södera. Ten si snaží pěstovat image suveréna a tvrdý postup vůči klimatickým „lepičům“ by mohl využít jako příklad, že největší spolková země si umí na rozdíl od chaotického Berlína udělat pořádek.

„Je to šokující, když vám ráno policajti vrazí do bytu a vezmou si, co chtějí. Ale řeknu vám otevřeně – když jsme potom seděli, řekli jsme si: ano, vlezli nám do pasti. Tolik jsme šťourali, až reagovali přemrštěně. Díky tomu jsme dostali spoustu peněz na příspěvcích,“ podotkl česko-německý aktivista Kai Arne Springorum.