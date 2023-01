Na cestě do Chorvatska odpadly hraniční kontroly, stačí platit eurem

Desítkám tisíc Čechů, kteří se letos vydají do Chorvatska, se zjednodušilo cestování přes hranice. Tato členská země Evropské unie totiž od 1. ledna vstoupilo do schengenského prostoru pro volný pohyb. Na hranicích s Maďarskem a Slovinskem tak odpadly hraniční kontroly.

„Je to konečné potvrzení naší evropské identity, za kterou generace Chorvatů bojovaly a nakonec zvítězily,“ prohlásil chorvatský ministr vnitra Davor Božinović na slavnostním ukončení kontrol na frekventovaném přechodu Bregana v noci na neděli.

Letištní kontroly dokladů při cestování mezi zeměmi Schengenu a Chorvatskem potrvají až do 26. března, to se však tuzemských turistů příliš netýká.

Zatímco Česko se 30 let po vzniku samostatné republiky stále drží své národní měny, Chorvaté, kteří v 90. letech válčili proti zbytku bývalé Jugoslávie o své území, se bez politických tahanic vzdali svého platidla ve prospěch eura.

„Není to kouzelná hůlka, která vyřeší naše mnohé problémy, ale je to něco, co nám v budoucnu pomůže být bohatší zemí a mít větší růst v životech občanů,“ doplnil ministra guvernér chorvatské centrální banky Boris Vujčić.