„Ne Židům, gayům a EU.“ Polská krajní pravice chce k moci, úspěšně se maskuje

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

„Nejdeme do voleb, abychom s vám seděli u jednoho stolu. Jdeme do nich, abychom vám ten stůl převrhli. A my vám ten stolek převrátíme,“ říká rázně v krátkém videu na síti TikTok Sławomir Mentzen.

Bojovník proti systému

Právě na TikToku je mladý politik polské krajní pravice za hvězdu. Na kontroverzní platformě čínského původu, kterou používá hlavně mladá generace, ho sleduje přes 700 tisíc lidí a jeho videa mají často dva nebo i tři miliony zhlédnutí. Statisíce diváků mají i jeho příspěvky na videoportálu YouTube.

Spolupředseda parlamentní strany Konfederace, tedy unie radikálně pravicových polských stran, se na sítích a zejména na TikToku prezentuje jako libertarián a bojovník proti systému.

Šestatřicetiletý ekonom z Toruně měl dřív směnárnu a myslivecký obchod, teď má pivovar a několik kanceláří s daňovým poradenstvím se specializací na „optimalizaci“ daní. Od loňského podzimu vede Mentzen stranu Nová naděje, dřív KORWiN, jež je součástí Konfederace.

Foto: Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen je politickou „hvězdou“ polského TikToku.

Na sítích kritizuje „zkompromitované politiky“, ale i nastavení daní, o kterém by podle něj měli lidé rozhodovat v anketách. V tom mu pomáhá image podnikatele, jenž pomáhá firmám „optimalizovat“ daně z 19 procent na pět.

A na mladé voliče to zjevně zabírá.

Mentzenova rétorika působí neotřele zejména proto, že se teď vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) s opoziční Občanskou platformou předhánějí v předvolebních slibech plošných sociálních dávek. Lídr Platformy Donald Tusk navrhl vyplácet matkám, které končí rodičovskou dovolenou, takzvané „babičkovné“. Má jít o příspěvek 1500 zlotých měsíčně.

Nápady polské ministryně Parlamentní volby čekají Polsko až na podzim, neoficiální kampaň už ale probíhá, a kromě předvolebních slibů se v ní objevují třeba i přání „zbavit opozici občanství“. Podrobněji rozebíráme atmosféru v polské politice zde: „Zrádci a lháři.“ Zbavme opozici občanství, zaznívá v Polsku

Strana PiS chce teď Tuska údajně trumfnout navýšením svého vlajkového sociálního programu, tedy přídavku na dítě „500+“, na 700 zlotých měsíčně.

Podle spolupředsedy Konfederace, známého poslance Krzysztofa Bosaka, krajně pravicová koalice stojí na třech pilířích: volném trhu, zdravém rozumu při dalších závazcích Polska a na racionální zahraniční politice v národním zájmu.

O Židech, gayích, potratech a EU

Zádrhel je v tom, že Mentzen a Bosak a jejich uskupení mají i druhou, daleko „temnější tvář“. Jde například o nábožensky fundamentalistické postoje v zásadních společenských otázkách a homofobní, antisemitské, šovinistické a rasistické názory, kterými se ale na TikToku veřejně neprezentují.

Foto: Profimedia.cz Jeden z lídrů Konfederace. Poslanec Krzysztof Bosak.

Například v roce 2019 Mentzen řekl, že z průzkumů vyplynulo, že voliči Konfederace slyší na pět hlavních témat. Pojmenoval je „pětkou Konfederace“. „Nechceme Židy, homosexuály, potraty, daně a Evropskou unii. To se nejlépe dostává k našim voličům, proto nás naši voliči chtějí poslouchat a díky tomu nás volit,“ upřesnil.

Politik a jeho spolustraníci teď tvrdí, že jde o pasáž vytrženou z kontextu výkladu o politickém marketingu a že nic jako „pětka Konfederace“ neexistuje.

Náhlá Mentzenova amnézie

Sám Mentzen navíc v rozhovorech pro tradiční média mluví jinak, než jak vyznívají jeho ostrá prohlášení na sítích. V rozhovorech v novinách totiž cílí na jiné voliče - starší, a ne tak radikální.

Nemá se v nich tudíž ke svým návrhům stovky zákonů, které sepsal a prezentoval před čtyřmi lety. Součástí byl například úplný zákaz a trestání umělého přerušení těhotenství. „Tomu, kdo způsobí smrt počatého dítěte, hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do deseti let,“ navrhoval před čtyřmi lety Sławomir Mentzen.

Znamenalo by to, že za potrat by měla být trestně odpovědná i matka a výjimkou má být jen pokud došlo ke znásilnění a soud v takovém případě „neupustí od trestu“.

Složitější by pak měly být rozvody. Rozluka manželství by měla být podle Mentzena možná jen v případě, že s ní bude souhlasit biskup. Legální by byly i tělesné tresty na dětech, pokud při nich nedojde k „újmě na zdraví a nadměrnému utrpení“.

„Asi nám skončil hosting“

Ani k těmto projektům se teď Mentzen a jeho strana nehlásí a texty zmizely ze stranického webu. „Asi nám skončil hosting,“ řekl k tomu politik v pozoruhodném čtvrtečním rozhovoru pro server Wirtualna Polska.

Nemá prý už ani papírovou verzi dokumentů. „Bohužel od momentu přípravy těch návrhů jsem se dvakrát či třikrát stěhoval a nemám je v šuplících,“ tvrdí Mentzen.

Politik se označuje i za příznivce znovuobnovení trestu smrti a zrušil by také zákaz propagace totalitárních ideologií. Odůvodňuje to „úplnou svobodou slova“.

Jinak chce ale Mentzen ve volebním roce působit jako zástupce „středové strany“, alternativy k Platformě i k PiS, zároveň ale ani s jednou stranou úplně nevylučuje povolební koalici.

„Naším cílem je získání minimálně 10 procent hlasů a tudíž 40 poslanců a vyvolání situace, ve které bez nás nikdo nedokáže sestavit vládu,“ prohlásil letos v lednu. Jinde pak řekl, že by „moc chtěl být ministrem financí“.

Naplnění těchto politických ambicí Konfederace je teď podle několika průzkumů blízko. Parlamentní volby sice budou v Polsku až na podzim a leccos se ještě může změnit, ale posílení krajně pravicové strany vyvolalo rozruch v médiích i u opozičních stran.

Podpora Konfederace, tedy pelmelu libertariánů, ekonomických liberálů, konzervativců, krajní pravice a národovců, se teď pohybuje kolem devíti až jedenácti procent.

Strana agentura Ipsos (%) agentura IBRiS (%) Právo a spravedlnost 34 34 Občanská koalice 27 26 Konfederace 11 9 Levice 8 8 Polsko 2050 6 8 PSL 5 6

Průzkumy ukazují i na to, že zatímco strany PiS a PO bojují o podobné voliče - tedy lidi ve věku nad čtyřicet let, Konfederaci volí hlavně mladší ročníky. Až 75 procent jejích voličů je ve věku od 18 do 39 let.

Trzy wnioski z naszego sondażu (@OGB_PL)



1. To nie jest tak, że mlodzi (18-39) chcą @KONFEDERACJA_ po prostu nie chcą @Platforma_org i @pisorgpl



2. Albo 60% młodych mężczyzn to „faszyści” albo problem jest innego typu



3. Coraz bliżej koalicji 276 PiS - Konfederacja 🫣… pic.twitter.com/YTiWNFSAcK — Łukasz Pawłowski (@LukasPawlowski) March 28, 2023

Průzkumy také ukazují, že voliči Konfederace nemají nacionálně-katolické smýšlení, které ale ve straně převažuje. Paradoxně by stranu volili často lidé, kteří víru vůbec nepraktikují, a jejich profil tak odpovídá spíše voličům polské levice.

A to není jediný nesoulad - na 60 procent možných voličů Konfederace uvedlo, že by si přáli, aby parlament v novém složení liberalizoval protipotratové zákony a umožnil interrupce až do 12. týdne těhotenství. Polovina je i pro registrovaná partnerství.

Liberální portál Oko.press takový rozpor vysvětluje například tím, že někteří voliči nevěří, že se radikální postoje Konfederace nakonec skutečně promítnou do zákonů.

Současné průzkumy ale nepřeceňuje například politolog Antoni Dudek. V rozhovoru pro liberální list Gazeta Wyborcza podotkl, že nejde o „radikální posun preferencí“. „Ten by nastal, kdyby PiS ztratilo pozici lídra nebo kdyby Občanskou platformu přeskočila Konfederace. Nic takového se nestalo,“ myslí si.

Rozhovor s Adamem Bodnarem Tématu sledování opozice, ale i stavu právního státu v současném Polsku jsme se nedávno věnovali v rozhovoru s bývalým polským ombudsmanem Adamem Bodnarem. Dezinformace v Polsku nešíří Rusové, ale vláda, říká bývalý ombudsman

Ještě před rokem měla Konfederace nižší podporu. Za to nejspíš mohla i její image proruské partaje, kterou dlouhodobě budovali svými ostrými výroky kontroverzní poslanci Janusz Korwin-Mikke a Grzegorz Braun.

Kvůli nim a kvůli stranickému rozdmýchávání protiukrajinských nálad dokonce ze strany odešli tři známí poslanci. Korwina i Brauna teď Konfederace „schovala“ a v měsících před volbami je nemedializuje.