Němci dostanou za výměnu plynových kotlů štědré státní dotace

Prakticky to bude znamenat nucený přechod na tepelná čerpadla, solární panely, kotle na bioplyn, nebo vodík, povolená bude také kombinace těchto technologií se staršími zdroji. Přestanou se instalovat klasické plynové kotle, nebo kotle na spalování topného oleje, které jsou ve Spolkové republice také hodně rozšířené.

Na nejvyšší bonus ve výši 20 procent dosáhnou lidé, kteří by zdroj vytápění ještě nemuseli měnit. Podle vládních materiálů se to bude týkat hlavně příjemců sociálních dávek nebo domácností, které mají více než 30 let starý, ale dosud fungující kotel na plyn, topný olej nebo uhlí.