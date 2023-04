Ohrožuje to polskou suverenitu, řekl ministr k podvodům s ukrajinským obilím

V důsledku toho se ukrajinské obiloviny, které ovšem nepodléhají přísnějším unijním normám, mísily s polským obilím a mlela se z nich mouka. Měly se tak dostat například do těstovin.

„Technické obilí“ se podle unijního i polského práva může používat k výrobě technického lihu nebo jako biosložka do paliv, ale nikoli v potravinářství.

Politické okolnosti kauzy dovozu ukrajinské obilí do Polska jsme podrobně rozebírali v textu začátkem dubna:

Obilí, které se do Polska dostalo jako „technické“, navíc neprošlo žádnou kontrolou zdravotní nezávadnosti.

„To tzv. technické obilí se po překročení polské hranice dostalo jako konzumní pšenice do mlýnů. Nikdo na to nedohlédl a navzdory slibu, který jsme dostali, s tím nikdo stále nic nedělá,“ cituje „Rz“ zemědělce Ryszarda Napierału z Velkopolského vojvodství na západě země.

V Polsku navýsost politické téma importu ukrajinského obilí rezonuje už několik týdnů. Pšenice a další plodiny dovážené z Ukrajiny měly z Polska původně rychle pokračovat do afrických států a na Blízký východ. Evropská unie kvůli tomu na znamení solidarity s Kyjevem zrušila cla.

Podobná situace je i v Rumunsku a dalších zemích, přes které se mělo obilí původně jen vyvážet dál. Od února 2022 do letošního ledna se do zemí EU dovezlo 3,526 milionu tun ukrajinské pšenice. To je meziročně desetkrát více.