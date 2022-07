Radiátory na 17 stupňů. Němci si zvykají na drsnější životní styl

Není vyloučeno, že energetická krize zbortí i některá tradiční německá „tabu“. Ministerský předseda spolkové země Bádensko-Württembersko Winfried Kretschmann, který je stejně jako spolkový ministr hospodářství Robert Habeck ze strany Zelených, nedávno prohlásil , že by rád aspoň na dva roky omezil rychlosti na německých dálnicích.

Podle nedávného propočtu Spolkového úřadu pro životní prostředí by snížení rychlosti na 100 kilometrů za hodinu, respektive na 80 kilometrů za hodinu mimo obce na normálních silnicích znamenalo úsporu téměř čtyř procent pohonných hmot. Odpůrci „tempolimitu“, jako je například bavorský premiér Markus Söder z CSU, to považují za příliš málo na to, aby se téměř posvátná volnost na německých dálnicích zrušila. Tento názor zatím mezi politiky převažuje.