Polská vláda chce nařídit, jak si mají lidé řadit stanice na ovladačích

Nově by totiž měla první pozice na ovladači, tedy v seznamu vysílaných kanálů, obsadit TVP a jejích pět kanálů. Takové povinné nastavení by se týkalo všech provozovatelů placené televize.

Věc by zřejmě nebila tolik do očí, pokud by k ní nedošlo ve volebním roce a pokud by Polská televize odváděla kvalitní veřejnoprávní službu. Jenže zpravodajství a publicistika TVP dlouhodobě plní roli agitátora a propagandisty vládnoucích konzervativců.