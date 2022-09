Souboj o nové sankce. Polsko a Pobaltí je chtějí zpřísnit, Maďaři zrušit

Právě probíhající mobilizace nařízená prezidentem Vladimirem Putinem znamená další eskalaci ruské agrese na Ukrajině. Evropská unie se na to chystá odpovědět další várkou sankcí. Ministři zahraničí členských států už o nich diskutovali na pozadí zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Obzvláště aktivní jsou v tomto směru Poláci a pobaltské země, informoval britský list The Financial Times . Opatření, která výše zmíněné země navrhují, obsahují vyřazení dalších ruských bank z mezinárodního platebního systému SWIFT, zákaz dovozu diamantů, ale také sankce zaměřené na luxusní zboží a na ruský technologický sektor, zejména kybernetickou bezpečnost a vývoj softwaru. Mluví se i o rozšíření individuálního sankčního seznamu, na němž už dnes figuruje více než tisícovka Rusů.

V důsledku sankcí a odchodu západních značek se Rusové musejí spokojit s domácími napodobeninami. Za oblečením častěji vyráží do second handů.

Najít shodu na novém balíčku sankcí mezi 27 členskými státy ale bude složité. Šlo by už o osmý balíček protiruských sankcí – právě v pátek začínají schůzky mezi představiteli Evropské komise a zástupci členských zemí, na nichž by se měla jeho podoba formálně domluvit. Jak bude vypadat výsledek, by mělo být jasné na příští schůzce unijních ministrů zahraničí, která se uskuteční v říjnu.