Svědectví proti Ficovi: Šéfa Směru potápějí ti, kteří mu nosili kompro

Trestní stíhání bývalého předsedy vlády zapůsobí v každé zemi jako zpráva těžkého kalibru. Robert Fico, kterého slovenská policie tento týden obvinila ze zločinného spolčení, je navíc jednou z nejvýraznějších postav novodobé slovenské politiky. Premiérem byl skoro deset let a jeho Směr-sociální demokracie nyní znovu soutěží o pozici nejsilnější strany.

Obvinění je založeno na výpovědích bývalých špiček slovenské policie a daňové správy. Tito vysocí úředníci se do funkcí většinou dostali během vládnutí Směru v minulé dekádě a ke svým politickým patronům byli tehdy loajální. Pod tíhou vyšetřování se nicméně rozmluvili o tom, jak pomáhali zajistit důvěrné informace z policejních a daňových spisů, které pak Fico použil k poškození soupeřů.

„Robert Fico a Imrecze pili víno a kouřili doutníky. František Imrecze položil na stůl spis, v němž se nacházela kompletní agenda úkonů Finanční správy vůči společnosti KTAG. Fico s nimi začal hned mluvit žoviálním způsobem, jako kdyby už to někdy probírali, o Kiskovi, jeho firmě, o tom, co mělo být v tom spisu, zda to má reálný základ, když podle něj jde o daňového podvodníka, a že takoví lidé se stávají prezidentem republiky,“ zapsali vyšetřovatelé z výpovědi Ľudovíta Makóa.