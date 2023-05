Tohle jsme nezažili desítky let, říká Duda o objektech nad Polskem

„Slyšel jsem, že něco spadlo do našeho lesa. Soused v noci seděl na zastávce a viděl, jak padá hořící balon. Nejdřív si myslel, že je to meteorit,“ citovala televize pana Grzegorze z Kipichů.

Věc v sobotu komentoval náměstek ministra obrany Marcin Ociepa. „Doufáme, že tento objekt najdeme co nejdříve. Budeme chtít určit, co bylo navedeno do našeho vzdušného prostoru,“ řekl s tím, že pokud šlo o špionážní balon, považoval by to spíš za provokaci Běloruska než za pokus získat zpravodajské informace.