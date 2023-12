Vášeň k Česku trvá. Poláci kromě piva milují i falešný stereotyp

Slyšet je tu každá tramvaj a těžší vozidlo, které nám přejede přímo nad hlavami. Celou hospůdkou se nesou vibrace a do toho z televize hraje Karel Gott. Jsme v jednom z pilířů viaduktu varšavského mostu Poniatowského. Právě tady, na levém břehu Visly, se nachází asi nejčeštější hospůdka, která se dá ve Varšavě najít.

V pátek večer je tu úplně plno a už se tu nedá posadit jinde než přímo u pípy. Renesanci zažívá Czeska Baszta čili Česká bašta od letošního léta, odkdy má nové majitele. Existuje ale už od roku 2011 a najít sem cestu, to je docela oříšek.

„Chceme tu nabízet hlavně piva, která se do Varšavy jinak nedostanou, ne ta z velkých pivovarů, spíš minipivovary z regionů,“ říká druhý spolumajitel hospody, šestadvacetiletý Antoni Soból.

Společně s Ryszardem organizují i výlety do Česka spojené s prohlídkami pivovarů a ochutnávkami. Dvakrát v měsíci tu organizují i čtení Osudů dobrého vojáka Švejka. Atmosféru tu kromě piva dělají i české pochutiny, dřevo a to, že je tu celkem živo.

„Není to pro nás jen podnikání, ale i vášeň k Česku a k pivu. Organizujeme i výlety za českým pivem, kdy navštívíme pět až deset českých pivovarů a také zámky a hrady,“ odpovídá Antek na otázku, zda se cítí být „čechofilem“, tedy milovníkem Česka, české kultury, způsobu života či v jeho případě piva.

Podle Petra Vlčka, ředitele Českého centra ve Varšavě, je právě fenomén čechofilství určitou českou „soft power“ čili „měkkou silou“, schopností země být přitažlivou. „Pojem české hospody je spojený s dobrým českým pivem i s kulturou obecně,“ vysvětluje. Do toho zapadá Švejk, Hašek, Hrabal i havlovská éra.

Vlček říká, že v Polsku existuje i hned několik hospod pojmenovaných „Český film“. To je úsloví, které se v polštině používá podobně jako v češtině „španělská vesnice“. Znamená to absurdní situaci, ve které nikdo nic nechápe.

„Říká se, že to vzniklo na základě válečného komediálního filmu Nikdo nic neví z roku 1947 od Josefa Macha. Pro Poláky tehdy bylo nepředstavitelné, že si takhle brzy po válce může někdo utahovat z nacistické okupace. Potom to utvrdila ještě československá nová vlna a všechny filmy, které pro Poláky byly k nepochopení. Korunu tomu pak dala 90. léta a filmy typu Samotáři,“ vysvětluje ředitel.

Proč taková fascinace nefunguje i v opačném směru? „V Česku není nic polského, co by táhlo, tedy teď kromě levných potravin. Není tu nic jako velká polská značka, na které by mohl fungovat marketing. Třeba polský bigos znají jenom zasvěcenci,“ dodává Vlček.