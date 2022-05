Volby v Severním Porýní-Vestfálsku vyhráli konzervativci, slaví i Zelení

Die CDU hat die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen laut einer ersten Prognose gewonnen. Sie kann aber wohl nicht mehr mit der FDP weiterregieren. Aktuelle Informationen zur #ltwnrw22 im Liveblog: https://t.co/OAvm6GC8ZU pic.twitter.com/5mEgXH07Cg

Veřejnoprávní televize ARD a ZDF se v odhadech shodují, že CDU získala 35 procent. To by bylo o dva procentní body více než v zemských volbách v roce 2017. Na druhém místě skončila SPD, kterou do voleb vedl Thomas Kutschaty. Podle ARD získali sociální demokraté 27,5 procenta hlasů, podle ZDF 28 procent. Před pěti lety měla SPD 31,2 procenta hlasů.