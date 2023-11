Suchý zápal plic se rozšířil do Evropy. Nárůst hlásí Francie či Nizozemsko

Onemocnění, které ohrožuje zejména děti do 15 let, se nyní rozšířilo už i do Evropy, uvedla Česká televize. K nárůstu dochází například ve Francii. Ve věkové skupině do 15 let registrují francouzští lékaři až 36procentní nárůst konzultací týkajících se tohoto typu plicního onemocnění. Takový trend trend dle tamních epidemiologů nastal naposledy před deseti lety.