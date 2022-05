Svědectví kapely z Bataclanu: Nejdřív jsem myslel, že jen vybuchl soundsystém

U soudu v Paříži v procesu kvůli teroristickým útokům v Paříži v roce 2015 svědčili členové kalifornské rockové skupiny Eagles of Death Metal, kteří v době atentátu vystupovali v napadeném klubu Bataclan.

Galindo svědčil dnes u soudu z hudebníků jako první. Kapela má podle něj k Paříži vřelý vztah, koncert v listopadu 2015 byl vyprodaný a vše probíhalo hladce. „Lidé se dobře bavili, tančili a pak jsem uslyšel zvuk střelby. Nevěděl jsem, co to je za zvuk. Myslel jsem si, že vybuchl soundsystém… Viděl jsem záblesky v davu. Lidé v první řadě koukali jen na nás a neviděli, co se děje za nimi. Viděl jsem jejich výrazy,“ vzpomíná na 13. listopad 2015 Galindo.