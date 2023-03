Švédský parlament řekl ano členství země v NATO

Helsinky a Stockholm pak společně oznámily plán vstoupit do NATO. V půli května 2022 předali v Bruselu zástupci obou zemí žádosti o přijetí do aliance.

Maďarský parlament by měl o vstupu Švédska a Finska do NATO hlasovat někdy v druhé polovině března. Ještě než k tomu ovšem dojde, hodlá maďarský premiér Viktor Orbán vyslat do severských zemí vyjednávat delegaci složenou z členů své strany Fidesz.

Ministr zahraničí Billström je nicméně optimistou. V posledních dnech se dostal do titulků švédských novin, když prohlásil, že je „zcela přesvědčen“, že Turecko vstup Švédska do NATO nakonec schválí.

Má se tak stát na červencovém summitu ve Vilniusu. „Pokud bychom dorazili na summit a do aliance nevstoupili, byl by zpochybněn princip otevřených dveří NATO, který platí od založení organizace před téměř 70 lety. Pokud by se tak stalo, bylo by to velmi vážné,“ prohlásil.