Švýcarsko nechce léčit raněné Ukrajince na svém území. Kvůli neutralitě

Švýcarská diplomacie se odvolává na Ženevské úmluvy z roku 1949. Ty sice umožňují třetím zemím poskytovat lékařskou pomoc ve válce zraněným vojákům jiných států, neutrální země by ale pak měly dohlédnout na to, aby tito vojáci po vyléčení nezačali znovu bojovat. To by však švýcarské úřady mohly jen stěží zaručit po návratu ukrajinských vojáků do vlasti. Švýcarské ministerstvo zahraničí odmítlo přijmout na své území také zraněné civilisty, protože je podle diplomatů lze jen obtížně rozlišit od vojáků.

Podle stanice RTS řada švýcarských nemocnic byla ochotna přijmout zraněné Ukrajince, pokud by se žádostí Bern souhlasil. Kritičtí jsou k rozhodnutí vlády někteří zákonodárci, podle kterých Švýcarsko mohlo přijmout alespoň určité civilisty, u kterých byla pravděpodobnost zapojení do bojů nízká, například ženy či děti. „To by se v žádném případě nedotklo otázky suverenity, pomohlo by to ukrajinským úřadům a snížilo by to obrovskou tíhu, které čelí země sousedící (s Ukrajinou),“ uvedl poslanec za Zelené Nicolas Walder.