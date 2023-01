Tady je nacistický poklad, zveřejnil nizozemský archiv tajenou mapu

Amatérští hledači pokladů, vybavení detektory kovů, se tento týden vydali do polí v okolí nizozemské vesnice Ommeren. Stalo se tak poté, co nizozemský národní archiv zveřejnil v úterý starou mapu s označením místa, kam němečtí vojáci na konci druhé světové války údajně ukryli cennosti v hodnotě milionů eur. Informoval o tom list The Guardian.