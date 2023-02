Zelenskyj ukázal, kde od začátku ruské invaze bydlí

„Mám tu malou, no, jak to nazvat, šatnu,“ říká v dokumentu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Novinář Dmytro Komarov ho v dokumentu „Rok“ zpovídá přímo v prezidentské kanceláři, ale také ve vlaku.

„Ano, to bylo tady. Nic se tu od té doby nezměnilo,“ ukazuje Zelenskyj na svůj stůl, za kterým se natočil na mobilní telefon. Ukrajincům tehdy v prvních hodinách invaze vzkázal, ať nepanikaří a zůstanou ve svých domovech a že armáda i vláda pracují.

Tehdy ráno měl na sobě ještě sako a bílou košili, o něco později už ale prezident image změnil na válečnou, a to včetně šatníku. „Pamatuju si, že v ten moment byl oblek nepohodlný. V tu chvíli jsme se změnili my, naše životy a nebylo možné vrátit se zpět,“ vysvětluje Zelenskyj.

„Je to symbol. Znamená to, že válka brzy skončí, my brzy vyhrajeme a budeme zase nosit obleky,“ říká Zelenskyj, když ukazuje oblek, který měl naposledy 24. února 2022.