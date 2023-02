Tajná izraelská skupina manipulovala volby a veřejné mínění po celém světě

Skupina pojmenovaná „Tým Jorge“ byla odhalená díky vyšetřování novinářů, kteří se vydávali za potenciální klienty, aby získali informace o jejích metodách a schopnostech, píše The Guardian. Novináři se v přestrojení dostali do kontaktu se šéfem skupiny, jemuž se přezdívá právě Jorge.

Mezi červencem a prosincem loňského roku se novináři vydávající se za klienty zúčastnili několika setkání s Jorgem: tří on-line a jednoho v jeho kanceláři v Izraeli. Konsorcium rozhodlo, že je ve veřejném zájmu vystupovat v utajení, jelikož to byla jediná možnost, jak získat přístup do tohoto uzavřeného světa a získat důkazy o globální manipulaci.

„Nyní jsme zapojeni do jedněch voleb v Africe… Máme tým v Řecku a tým v Emirátech…[Dokončili jsme] 33 kampaní na prezidentské úrovni, z nichž 27 bylo úspěšných,“ cituje jeho výroky deník The Guardian. Později údajně řekl, že se podílel na dvou „velkých projektech“ v USA, tvrdil ovšem, že se přímo nezapojuje do americké politiky.