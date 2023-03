Taky každý den bojují o život. Kvůli ruské invazi to už „nikoho“ nezajímá

Na stejné lidi navíc často dopadá i klimatická krize a potíže spojené s migrací nebo nedostatkem potravin. Kvůli tomu každý den bojují o život. Často bez větší pozornosti mezinárodního společenství, politických lídrů, dárců a médií. Přispívá k tomu i velká pozornost, kterou Západ – do značné míry pochopitelně – věnuje válce na Ukrajině.

Zasažené skupiny v Somálsku tak musí spoléhat na pomoc od mezinárodního společenství. Pracovník z humanitární organizace CARE Walter Mawere v rozhovoru pro Seznam Zprávy upozorňuje, že se od začátku invaze na Ukrajinu přísun pomoci do země zpomalil.

Letos zatím zamířil největší podíl prostředků právě do Somálska, a to 8,3 procenta. Na Ukrajinu to bylo o něco méně – 8,2 procenta.