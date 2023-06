Tálibán hlásí vymýcení výroby opia. Není se z čeho radovat

„V důsledku pokračujícího úsilí Islámského emirátu bylo pěstování máku v zemi vymýceno,“ oznámil v neděli šéf Tálibánu Hajbatulláh Achúndzáda. Prohlášení nejvyššího vůdce afghánských islamistů přichází krátce poté, co o výrazném snížení výroby drog v zemi hovoří i satelitní snímky a údaje OSN a Spojených států.

Kampaň s cílem vymýtit drogy v zemi začala loni v dubnu poté, co Tálibán vydal dekret přísně zakazující „pěstování, výrobu, používání, přepravu, obchod, vývoz a dovoz všech nelegálních drog v Afghánistánu“, píše server Voice of America .

Afghánští pěstitelé máku své sklizně zpracovávají vařením do podoby cihel, které pak přes Pákistán a Írán vyvážejí do Evropy. Podle různých odhadů se v minulých letech Afghánistán podílel na světových dodávkách opia a heroinu z 80 až 85 %. Výnosné pěstování máku a s ním spojený lukrativní obchod tvoří podle OSN až desetinu afghánské ekonomiky.

Poté, co se v létě 2021 Tálibán vrátil k moci, uvalily západní státy na jeho vládu sankce a příliv humanitární pomoci značně zeslábl. Rozvojový program OSN v dubnu informoval, že se za poslední tři roky drasticky zvýšil počet lidí žijících pod hranicí chudoby – z 19 milionů v roce 2020 na 34 milionů. Mnozí chudí Afghánci tak nemají na výběr a riskují střet s Tálibánem a pokračují v pěstování máku.

Podle OSN mělo pozitivní test na drogy 9,2 procenta afghánských dětí mladších 14 let.

„Zákaz není něco, z čeho bychom se měli radovat,“ citoval server Nikkei Asia Vandu Felbabovou-Brownovou, analytičku think-tanku Brookings. „Pokud jsou lidé nuceni volit mezi smrtí hladem nebo smrtí kvůli pronásledování Tálibánem,“ říká analytička, „pravděpodobně si vyberou to druhé a vrátí se k pěstování máku.“ Tálibánský zákaz podle ní jen zvýší potřebu humanitární pomoci.

Novinář z provincie Uruzgan Ehsanulláh Valisman pak mluví o tom, že farmáři jsou nešťastní, protože je připravili o obživu. Opium bylo často jediným zdrojem jejich příjmů. „Poté, co vláda oznámila zákaz máku, přešlo mnoho farmářů na sklizeň chvojníku (rostlina používaná k výrobě krystalického pervitinu). Ale i jejich pole Tálibán spálil, protože (chvojník) považuje za narkotika,“ řekl s tím, že by farmáři potřebovali pomoc v podobě nového osiva a moderní zemědělské techniky. To jim ale tálibové neposkytli.