Suchý chléb a čaj dvakrát denně. Na víc afghánské rodiny nemají

S nástupem hnutí Tálibán v roce 2021 se podle většiny lidí zlepšila bezpečnost, podstatně horší je ale situace ekonomická. „Země po nástupu Tálibánu ekonomicky poklesla o 20 procent, to ovlivní život každého,“ vysvětluje Štefan.

„Situace je hrozivá, hodně lidem hrozí akutní hlad, vůbec nevědí, co budou jíst zítra,“ popisuje zaměstnanec Člověka v tísni, který při své poslední cestě zavítal kromě Kábulu i do provincií Vardak a Kapisa.

Výběr míst nebyl náhodný – právě zde se v minulých letech vedly těžké boje, a do oblastí se proto nedostávala skoro žádná humanitární pomoc. Potřeby jsou zde přitom obrovské, počínaje nutností opravit domy. Do nich se postupně vracejí lidé, kteří kvůli násilí utekli a několik posledních let trávili ve vesnicích, kde se dalo žít klidněji.