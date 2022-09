Těžká cesta královny choti od nenáviděné rozvracečky manželství k respektu

Obvykle je to automatické: Pokud se muž stane králem, z jeho manželky je jednoduše královna. V případě Camilly to mělo být složitější. Až Její Veličenstvo, královna Alžběta II. zemře a z Charlese se stane král Karel, měla Camilla používat pouze titul „princezna choť“.

Stejně tak neměla Camilla po svatbě s Charlesem užívat titul princezna z Walesu, ale musela se spokojit s vévodkyní z Cornwallu. Titul princezny z Walesu měli totiž lidé spjat s tragicky zesnulou a nesmírně populární Dianou. A bylo by pobuřující, kdyby se jím pyšnila její rivalka, připomíná deník The Times .

O vztahu dnešního královského páru svědčí i tajně nahraný telefonát mezi nimi z roku 1993, z něhož citovala agentura Reuters: „Vytrpěla bych pro Tebe cokoliv. To je láska. To je síla lásky,“ řekla Camilla princi.

Nová královna se narodila jako Camilla Shandová do rodiny obchodníka s vínem. Vyrůstala v Kensingtonu a východním Sussexu, vzdělání pro dívku z vyšší třídy se jí dostalo v Queen’s Gate School, odkud později odešla dokončit vzdělání do Švýcarska. Do Londýna se vrátila v roce 1965. Tam se zamilovala do elegantního, ale opakovaně nevěrného armádního důstojníka Andrewa Parkera Bowlese.