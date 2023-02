Toxická maskulinita za volantem? Jako pití alkoholu, říká kampaň ve Francii

Z francouzských řidičů ve věku od 18 do 24 let zabitých na silnicích pak bylo v loňském roce 88 % mužů, podezřelí ze zavinění dopravní nehody byli z 84 % muži a 93 % opilých řidičů – účastníků nehody bylo taktéž mužského pohlaví.

„Jde o to přimět lidi, aby se zaměřili na své chování. Počet mužů, kteří umírají na silnicích, je alarmující, ale neznamená to, že všichni muži jsou špatní řidiči – to není pravda,“ vysvětlila. Společnost by se podle ní měla důkladněji zaměřit na negativní jevy, jako je riskantní chování řidičů či tlak na muže, aby ukázali, že umí řídit rychleji nebo ovládnout silnici.