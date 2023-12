Tragickou smrt Izraelce označila jeho rodina za „popravu“

Rodina zastřeleného Izraelce Juvala Dorona Castlemana označila jeho tragickou smrt za „popravu“. Zastřelil ho izraelský voják, který si ho zřejmě zaměnil za teroristu během útoku na okraji Jeruzaléma. Castleman přitom pomáhal střelce z hnutí Hamás zneškodnit. Po zásahu byl muž v kritickém stavu odvezen do nemocnice, kde svým zraněním krátce před půlnocí podlehl.

Castleman si teroristického útoku všiml, když byl na cestě do práce. Neváhal zastavit a útočníkům se se zbraní v ruce postavit. Rodina jeho rozhodnutí chápala. Podle nich byl vždy „hrdina“. Zároveň s ním si útoku všimli i dva izraelští vojáci, kteří se vraceli ke své jednotce do Pásma Gazy, a stejně jako on se rozhodli mu zabránit.