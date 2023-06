Mocný americký senátor trestá Maďarsko za Švédy

Senátor James E. Risch, nejvyšší republikán ve Výboru pro zahraniční vztahy, zastavil prodej amerických zbraní do Maďarska v hodnotě 735 milionů dolarů. Je to trest za to, že Budapešť odmítla členství Švédska v NATO. Zcela mimořádný krok má podle The Washington Post přimět Budapešť, aby dala severské zemi zelenou na nadcházejícím summitu příští měsíc.