Boris Johnson: Putin mi před invazí vyhrožoval raketou

V dokumentu s názvem Putin vs. Západ přibližuje jednání před 24. únorem také britský ministr obrany Ben Wallace, který ještě na začátku února odletěl do Moskvy na setkání se svým ruským protějškem Sergejem Šojguem.

Podle britského ministra šlo o „něco jako projev šikany nebo síly: Budu ti lhát. Ty víš, že lžu. Vím, že víš, že lžu, a přesto ti budu lhát. On věděl, že to vím, a já věděl, že to ví on. Ale myslím, že šlo o to říct: Jsem mocný.“