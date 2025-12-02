Turecko informovalo o novém útoku na loď v Černém moři

Hlavní obsah

Policisté „rozmrazili“ peníze. Desítky milionů přeposlal jejich kolega do Karibiku

Foto: Aastels, Shutterstock.com

Ilustrační obrázek.

Posádka lodi převážející slunečnicový olej do Gruzie uvedla, že je v pořádku. Loď plula pod ruskou vlajkou.

Článek

Turecké úřady informovaly o novém útoku na nákladní loď v Černém moři. Loď, plující pod ruskou vlajkou s nákladem slunečnicového oleje do Gruzie, ohlásila, že byla napadena 80 námořních mil (asi 150 kilometrů) od tureckého pobřeží, nepožádala však o pomoc a její posádka čítající 13 námořníků je v pořádku. Uvedla to v úterý agentura AFP. Server Marine Traffic označuje loď Midvolga 2 za tanker.

Turecké úřady neuvedly žádné další podrobnosti o útoku, napsala agentura Reuters a připomněla, že v pátek ukrajinské námořní drony zasáhly dva tankery, které pluly do ruského přístavu pro náklad ropy určené pro vývoz na zahraniční trh.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondělí prohlásil, že útoky na lodě v Černém moři jsou nepřijatelné a vyzval zúčastněné strany, aby se podobným akcím vyhýbaly.

