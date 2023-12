Tvrdý život uprchlických modelek. Zlákají je na peníze, zůstanou dluhy

Do těchto podmínek přijíždějí hledat, nebo scoutovat, jak se říká v branži, mladé dívky a chlapce zástupci modelingových agentur. Slibují jim lepší život pro ně i jejich rodiny.

Zatímco některým modelkám se na velmi konkurenčním trhu sice podaří prosadit, jiné se vrací domů s dluhem, který nemají šanci splatit, a setkávají se s nekalými praktikami, jak ukazuje investigativa novinářů z britského deníku The Times.

Okoroduduová následně vybrané modelky pošle do Evropy. Některé míří přes Isis Models do Londýna, kde jsou ubytované na severovýchodě Londýna v zařízení spravovaném firmou. Další míří například do Paříže přes partnerské agentury.