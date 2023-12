Údajný finanční zločinec Marsalek je podezřelý z ruské špionáže

Nedlouho poté, co německá finanční společnost Wirecard v červnu 2020 oznámila, že z bankovních účtů správců jejího majetku zmizely přes dvě miliardy dolarů (asi 45 miliard korun), nasedl její rakouský manažer s českými kořeny Jan Marsalek na soukromé letadlo, odletěl do Běloruska a odtud jel autem do Moskvy. Tam dostal ruský pas s falešným jménem. Vyšetřovatelé a zpravodajci několika západních zemí jej kromě finančního podvodu nyní podezřívají ze špionáže pro Rusko, které se měl věnovat téměř deset let, píše list The Wall Street Journal (WSJ).