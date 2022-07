Pod ochranou Kremlu. Aktér skandálu Wirecard žije pod falešnou identitou

Už je to více než dva roky, co zmizel hlavní aktér jednoho z největších finančních skandálů v Německu za poslední desetiletí, Jan Maršálek. Rakušan s českými kořeny byl provozním ředitelem firmy Wirecard, která zkrachovala po odhalení účetních manipulací v řádu miliard eur.

Od začátku se spekulovalo, že se Maršálek, jehož jméno se obvykle přepisuje jako Marsalek (i když v rakouském pasu má příjmení uvedeno s háčkem a čárkou), uchýlil do Ruska. Nebyly však k dispozici věrohodné důkazy, které by tuto domněnku potvrzovaly.

V Moskvě si Maršálek podle informací pátračů z londýnského centra žije na vysoké noze. K jeho oblíbeným restauracím patří vybraný podnik La Marée, kam má ve zvyku zavítat i prezident Vladimir Putin. Do restaurace vozí uprchlého manažera vůz Audi A 8, za kterým následuje další auto s ochrankou.

Proč běloruským? Podle vyšetřovatelů totiž Maršálek krátce po svém odvolání v červnu 2020 přejel z Mnichova do Rakouska a odtud odletěl soukromým tryskáčem do Minsku, kde jeho stopa zmizela.

Zázemí v Rusku si Maršálek zřejmě zajistil v předstihu. Už krátce po jeho zmizení před dvěma roky uvedl jeden ze zaměstnanců bezpečnostního aparátu USA, že ještě jako člen představenstva společnosti Wirecard podnikl 60 služebních cest do Ruska, při kterých mu ubytování zajišťovaly tamní tajné služby. Podle tohoto experta měl Maršálek Rusy zásobovat informacemi ze zákulisí německého a rakouského byznysu. Mohlo jít o citlivé informace. Firma Wirecard vyvíjela online platební systémy a do její skupiny patřila i vlastní banka. Tím pádem disponovala údaji, jako jsou čísla kreditních karet nebo další podrobnosti o finančních transakcích.

Jedná se však o jedinou informaci od uvedeného zdroje. O jiných podkladech, jako je video, na kterém holohlavý muž s vousy opouští byt své přítelkyně na severu Moskvy, nebo fotografie téhož muže nastupujícího do auta, prý němečtí kriminalisté nepochybují.

„Němečtí vyšetřovatelé jsou si téměř jistí. Je to Jan Maršálek. Mladá žena, kterou navštívil, se prý jmenuje Anna,“ napsal Süddeutsche Zeitung.

Šance, že se podaří Maršálka dostat do Německa, kde mu hrozí 14 let za mřížemi, je ovšem velmi nízká, zvlášť nyní během války na Ukrajině, kdy jsou vztahy mezi Německem a Ruskem na bodě mrazu.

Na podzim by měl před zemským soudem v Mnichově začít proces s bývalým předsedou představenstva Wirecardu Markusem Braunem. Během líčení by se mělo vyjasnit, zda nejvyšší šéf firmy mluví pravdu, když tvrdí, že podvodný byznys, při kterém Wirecard vykazoval neexistující výnosy, neřídil on, ale ve skutečnosti Maršálek.