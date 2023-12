Ukrajina nedostane další peníze z EU. Unijní lídři se nedohodli na rozpočtu

Lídři členských států EU jednali o vyčlenění další pomoci Ukrajině z unijního rozpočtu v hodnotě 50 miliard eur. S tím však některé země nesouhlasily, a tak se částka snížila na 17 miliard eur s tím, že zbylých 33 miliard by si EU mohla půjčit na finančních trzích, čímž by Kyjev získal potřebnou pomoc v původní výši. Ani to se však nezamlouvalo maďarskému premiérovi.

Jednání o revizi rozpočtu skončilo neúspěchem jen několik hodin poté, co lídři na summitu odsouhlasili zahájení přístupových jednání s Ukrajinu, na jejichž konci by se země na východě Evropy měla stát právoplatným členem EU. Stejný krok udělala sedmadvacítka i vůči Moldavsku. Status kandidátské země obdržela Gruzie.

Podle předsedy Evropské rady Charlese Michela by se o tématu mělo opět jednat na dalším summitu EU na začátku příštího roku. To potvrdil i nizozemský premiér Mark Rutte. „Jsem pevně přesvědčen, že se nám podaří nalézt dohodu na začátku příštího roku, uvažujeme o konci ledna,“ řekl Rutte. Podle něj by to nemělo ohrozit Ukrajinu, protože ta ještě má prostředky, aby se mohla financovat několik příštích týdnů. Prozradil také, že shodu na revizi rozpočtu a výši další pomoci Kyjevu našlo 26 členských států, nesouhlasila pouze Budapešť.