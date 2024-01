Ukrajina v roce 2024 vyrobí milion dronů, slíbil v novoročním projevu Zelenskyj

V Oděse na jihu Ukrajiny po útoku ruského dronu zemřel jeden člověk a tři další byli zraněni, uvedl místní gubernátor Oleg Kiper. Boje se v posledních dnech podle BBC vystupňovaly - to zejména poté, co Rusko v pátek provedlo údery po celé Ukrajině a zabilo 39 lidí při tom, co Kyjev označil za dosud největší ruské raketové bombardování. Zasaženo bylo několik měst včetně hlavního města Kyjeva.