Ukrajinci již využívají v boji první systémy Patriot dodané ze Západu

„Nejde o to, že by to bylo drahé, ale o to, že těchto raket je hodně. Před několika měsíci jich (Rusové) měli šest až sedm tisíc… Budou je pálit, jako vysílají šáhedy, aby naši protivzdušnou obranu vyčerpali,“ uvedl. Zmínil přitom útoky, které Rusko provádí drony Šáhed íránské výroby.