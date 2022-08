Ukrajinci zničili dva mosty u Chersonu, po nichž k Rusům putovaly zásoby

Kyjev již v týdnu oznámil, že zasáhl a vyřadil z provozu Kachovský most ležící v Chersonské oblasti. Londýn tyto zprávy potvrdil. Dodal, že Rusům se sice v uplynulých dnech podařilo částečně opravit zasažený Antonivskyj most, jeho stav ale nadále není dobrý. Poškozený je i hlavní železniční most nedaleko Chersonu. Od konce července tak Rusové používají pro zásobování jen nedaleký pontonový most, dodalo britské ministerstvo obrany ve zprávě shrnující nejnovější poznatky britských zpravodajských služeb.