Ukrajinky se jely do Kosova učit, jak odstranit miny

Ruská válka na Ukrajině zavedla dvacetiletou Minčukovou a dalších pět žen do Kosova, kde se účastní praktického kurzu odstraňování nášlapných min a dalších nástrah, které mohou po skončení bojů zůstat skryté po celé zemi.

Instruktor Artur Tigani, který přizpůsobil obsah kurzu ukrajinskému prostředí, je rád, že se může s Ukrajinkami podělit o zkušenosti malého balkánského národa. Přestože už uplynulo 23 let, „stále máme v živé paměti, jaké obtíže jsme zažívali, když jsme začali s čištěním Kosova“, říká Tigani.

Tigani je skvěle vycvičený a zkušený odborník na odminování, v 80. letech sloužil jako ženista v bývalé jugoslávské armádě. Byl nasazen v rodném Kosovu, na Srí Lance, v Ugandě, Kongu, Rwandě a Keni a vedl výcvikové mise v Sýrii a Iráku. Své studenty nejprve provedl provizorním minovým polem, poté se přesunuli do venkovní učebny s nepřebernou škálou různých vzorků výbušnin a min.

Ukrajinští muži od 18 do 60 let mají zakázáno opustit zemi a většina z nich je zapojena do její obrany. Ženy se chtěly zapojit a pomoci, navzdory rizikům spojeným s odminováváním.