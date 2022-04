Rusku dochází zdroje. Doplatilo na špatný vojenský plán, říká expert

Ruský prezident Putin znovu vyostřil výhrůžky vůči Západu. Kdokoli se pokusí zasáhnout do ukrajinské války, bude mít co do činění s „bleskovou reakcí“. Co by to znamenalo?

Hostem Ptám se já byl bezpečnostní expert Jan Ludvík z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Možnost zapojení se do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou není podle všeho pro Západ téma. Bránící se Ukrajince ale Spojenci intenzivně zásobují zbraněmi a podle některých expertů se i díky tomu síly mezi oběma armádami pomalu vyrovnávají.

A podle amerického ministra obrany by mohla Ukrajina nad Ruskem zvítězit i ve vzdušném prostoru, ve kterém dosud nejvíce žádala podporu NATO. Celkem 50 protiletadlových tanků by totiž na Ukrajinu mělo zamířit z Německa, a právě to se stalo důvodem výhrůžek Západu z Kremlu: „Pokud se někdo zvenčí pokusí zasáhnout na Ukrajině a vytvořit strategické hrozby pro Rusko, naše reakce bude blesková,“ řekl Vladimir Putin před zákonodárci a odkázal se na to, že Rusko má „nástroje, kterými se nemůže chlubit nikdo jiný.“

Zatímco Putin vyhrožuje Západu, ofenzíva na Ukrajině pokračuje a podle Britů mají ruští vojáci jediný cíl – zajistit si kontrolu nad Doněckou a Luhanskou oblastí. Právě ty by se mohly stát důležitým tématem mírových jednání.

Jak postupuje boj o Ukrajinu a lze říct, kdo v něm vítězí? A měl by se Západ začít bát Putinových výhrůžek? A na čem bude záviset mír na Ukrajině?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:14 – Otázka je, kde je ta jejich červená linie, kdy by ty zbraně použili. Pokud by západní armády zaútočily na Moskvu a ruskému režimu by hrozilo zhroucení, tak by to z jejich strany bylo i racionální, protože by už neměli co ztratit.

2:00 – Rusko už strašilo jadernými zbraněmi několikrát a neodchyluje se od toho, co má v doktríně. To znamená, že jaderné zbraně použije v případě, kdy bude ohrožena existence Ruské federace, nebo kdy budou proti Rusku použity zbraně hromadného ničení.

2:48 – Nemyslím si, že dokud nedojde k přímému vojenskému zapojení Západu do toho konfliktu, že by Rusko jaderné zbraně použilo. Nicméně je pro něj výhodné Západ trochu znervóznit.

4:00 – Západ udělá nejlépe, když zůstane v klidu a ty výhrůžky přejde.

8:00 – (Ministra zahraničí) Sergeje Lavrova se určitě obávat nemusíme. Lavrov je často člověk, který se o rozhodnutích ruské zahraniční politiky dozvídá později než Západ. Bylo to vidět na začátku té ruské operace, kdy se zdálo, že Lavrov vůbec nevěděl, co se děje.

9:55 – Rusko pořád pracuje s tím konceptem speciální vojenské operace a v podstatě mu docházejí zdroje. Sice do té války šlo s velkou převahou, ale ten jeho původní vojenský plán byl tak neuvěřitelně špatný, nefunkční a mohlo se zdát, že z něj vynechali generály. Takže není úplně překvapení, že to nefungovalo.

10:17 – V tuhle chvíli je dost možná Rusko na Ukrajině přečísleno obránci a potřebovalo by mobilizovat síly. Pokud to není válka, tak Rusko nemůže použít brance. Rusko je nějakým způsobem na Ukrajině používá v rozporu se svými vlastními zákony.

13:11 – Je velmi málo pravděpodobné, že by se jim (Rusům) podařilo dosáhnout byť jen nějakého většího úspěchu. Třeba i obklíčení severodoněckého výběžku se nemusí povést za těch devět dní.

14:03 – Rusko sice pociťuje dopady západních sankcí, ale ten dopad ještě není tak zásadní, aby drtivě ovlivňoval životy obyčejných Rusů.

16:00 – (Zastavení dodávek plynu do Polska a Bulharska) vidím jako signál, jenž směřuje na Německo, které ještě nebylo dotčeno, a mělo by vidět, že Rusko je skutečně připraveno si s tím plynem hrát, používat ho jako zbraň.

17:38 – (Vstup Finska a Švédska do NATO) by prakticky znamenal méně, než se zdá. Protože Finsko a Švédsko jsou poměrně hodně integrovány do západních bezpečnostních struktur. Jednak jsou chráněny závazkem společné obrany v rámci EU, který je právně silnější než závazek NATO. Nicméně mu chybí ta nejdůležitější opora v podobě amerických sil.

18:55 – Rusko nemá vojenskou sílu na to, aby nějakým způsobem eskalovalo konflikt na Ukrajině vůči NATO. V ruském zájmu není ten konflikt rozšířit, protože Rusko prostě nemá žádné další síly, které by někde vykouzlilo a použilo proti NATO. Ono dobře ví a bojí se, protože NATO je vojensky silnější. Je mnohem vojensky silnější než Rusko už od 90. let.