Ukrajinské děti do Ruska unášejí i pro peníze. Platí ruské úřady

Po překročení hranic se ovšem ukázalo, že dívka znamená pro Yvgenii možnost, jak získat od ruských úřadů peníze i lepší byt. „Měla jsem hrozný strach,“ řekla Alina. „Když jsem byla na Ukrajině, byla Yvgenia tak přátelská, ale podvedla mě. Když zjistila, že mluvím s matkou, rozzlobila se a uhodila mě. Byla posedlá penězi a tím, co by mohla dostat od úřadů za to, že se o mě postará,“ vzpomíná pro deník The Guardian Alina.